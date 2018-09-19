Звезда «Мстителей» показала знания русского мата в эфире телешоу

Team Coco / YouTube

Актриса Элизабет Олсен выступила на телешоу Конана О’Брайена, где рассказала о том, как студенткой прожила несколько месяцев в России. Отрывок из шоу опубликован на YouTube.

Олсен рассказала, что посетила Россию в 2009 году благодаря программе по обмену студентами. Артистка вспомнила нецензурную брань, которой ее научили. Она привела в пример слова «******» [все плохо], «*****» [распутная женщина] и «** ***» [на хер].

Актриса также упомянула любовь россиян к водке. «Они реально верят, что водка избавляет от недугов», — отметила она.

Олсен поведала, что однажды, когда у нее возникли проблемы с желудком, ее уговорили выпить рюмку водки. «Я не помню, помогло ли мне это или нет», — добавила она.

29-летняя Элизабет Олсен сыграла Ванду Максимофф в серии фильмов «Мстители». Она также снялась в лентах «Олдбой», «Убей своих любимых» и «Годзилла» 2014 года.

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