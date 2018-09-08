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Российские фанаты массово обматерили рэпера 6ix9ine за отмену концерта в Москве

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Скандальный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) не приехал на собственный концерт в Москве, чем вызвал бурю негодования у своих поклонников.

Рассерженные российские фанаты, которым, по их словам, отказались возвращать деньги за билеты, устроили «набег» на страницу исполнителя в Instagram. В итоге самым мягким стало сравнение Текаши с разноцветным драже — рэпер не только раскрашивает волосы во все цвета радуги, но и пользуется разноцветными накладками на зубы.

Издание The Flow связалось с организаторами выступления, которые пояснили, что 6ix9ine накануне не прилетел в Стокгольм. «Подробности пока не ясны. Вроде бы как и его менеджмент не до конца понимает что происходит, так как отменяется не только Москва, а с большой вероятностью вся часть тура», — утверждают устроители шоу.

23 июля Tekashi 6ix9ine был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали рэпера в заложниках, потребовав его сожительницу вынести из дома ценные вещи. Tekashi69 ранее провозгласил себя «королем Нью-Йорка» и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть.

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