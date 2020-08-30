Актеры «Черной Пантеры» отреагировали на смерть исполнителя главной роли

Звезды фильма «Черная Пантера», главную роль в котором исполнил умерший актер Чедвик Боузман, отдали дань памяти своему коллеге. Об этом они написали в своих социальных сетях.

Американская актриса Анджела Бассетт, сыгравшая роль Рамонды — матери короля Т'Чаллы / Черной Пантеры — поделилась фотографией, на которой она и Боузман делятся теплыми объятиями, в своем Instagram-аккаунте. Бассетт вспомнила историю их знакомства с актером, отметив, что они стали настоящей семьей. «Самоотверженность этого молодого человека внушала благоговение, его улыбка заразительна, а его талант нереален. Так что я отдаю дань прекрасному духу, непревзойденному художнику, задушевному брату ... "ты не умер, а улетел вдаль ...". Все, чем ты владел, Чедвик, ты щедро отдал. А теперь отдыхай, милый принц», — отреагировала она.

Исполнивший в фильме роль Н'Джобу Стерлинг Браун также отдал дань памяти Боузману. «У меня нет слов. Покойся с миром, брат. Спасибо за все, что ты сделал, пока был здесь. Спасибо за то, что был другом. Тебя любят. По тебе будут скучать», — написал он в Twitter.

Британский актер и кинорежиссер Энди Серкис, появившийся в фильме в роли Улисса Кло, и Форест Уитакер, исполнивший роль Зури, также выразили свои соболезнования.

«Невозможно представить, что тебя больше нет с нами, Чед. Этот мир нуждается в тебе, возможно, больше, чем когда-либо», — сказал Серкис в заявлении, опубликованном в Twitter. «Твой свет осветил наши дни. Это будет и дальше радовать наши сердца и умы. Пусть же небеса будут благословлены, когда ты освещаешь небо. Посылаю свою любовь и молитвы семье», — написал Уитакер.

29 августа стало известно о смерти Чедвика Боузмана. Актер умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. В 2016 году у него диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Боузман боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию. «Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"», — говорится в заявлении в его Twitter-аккаунте.