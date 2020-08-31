Исполнитель роли Черной Пантеры тайно женился перед смертью

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», перед смертью тайно женился на певице Тейлор Симон Ледвард. Об этом сообщает New York Post.

Боузман и Ледвард начали встречаться в 2015 году и обручились в 2019-м. Закрытая свадьба состоялась за несколько месяцев до кончины артиста.

29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях выглядел очень худым.

Боузман прославился ролью короля Т'Чалла в супергеройском фильме Marvel «Черная Пантера», вышедшем в 2018 году.