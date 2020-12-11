Актер из «Пятого элемента» и «Темного рыцаря» найден мертвым

Афроамериканский актер Том Листер-младший, сыгравший эпизодические роли в фильмах «Темный рыцарь» и «Пятый элемент», найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Друзья и бизнес-партнеры Листера-младшего сообщили полиции в четверг, 10 декабря, что тот перестал выходить на контакт с вечера среды. Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру артиста и обнаружили его тело. По предварительным данным, Листер-младший умер от естественных причин. Актеру было 62 года.

Том Листер-младший также снялся в комедии «Пятница» и сиквеле «Следующая пятница», в фильмах «Джеки Браун», «Дон Жуан де Марко», «Поезд-беглец» и «Человеческая многоножка 3». Помимо этого, он принял участие в озвучке мультфильма «Зверополис».

7 декабря стало известно о смерти актера Дэвида Лэндера, снявшегося в сериале «Твин Пикс». Ему было 73 года.