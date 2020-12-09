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Умер народный артист России Вячеслав Езепов

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Вячеслав Езепов
Вячеслав Езепов
Фото: Kino-teatr.ru

Умер народный артист России Вячеслав Езепов. Об этом сообщается на сайте Малого театра, на сцене которого играл актер.

«Прощаясь с одним из наших ведущих мастеров, подводя итоги творческой жизни Вячеслава Езепова, можно сказать, что это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова. Светлая память и вечный покой!» — говорится в публикации.

Причина смерти 79-летнего артиста не раскрывается. О времени и месте прощания с ним объявят позже.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове. В 1963-м он окончил Школу-студию МХАТ. Актер прославился не только благодаря работе в театре, но и в кино. Он снялся в таких лентах, как «Хождение по мукам», «Ася», «Через Гоби и Хинган», «День командира дивизии», «История одной любви», «Карл Маркс. Молодые годы», «Пять минут страха» и «Зонтик для новобрачных».

Ранее в среду стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Самойлова. 68-летний артист скончался после продолжительной болезни.

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