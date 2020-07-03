Умер народный артист России Александр Петров

Народный артист России Александр Петров, старейший актер Театра Российской армии, скончался в Москве. Об этом сообщается на сайте заведения в пятницу, 3 июля.

Петров умер после продолжительной болезни. Ему было 98 лет.

Отмечается, что церемония прощания с артистом пройдет 6 июля в Театре Российской армии.

Александр Петров ушел добровольцем на фронт в начале Великой Отечественной войны, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Будапешта, Одессы, Вены и Праги дошел с боями до Германии и Югославии. В Театре российской армии он прослужил почти 70 лет, исполнив более 70 ролей. Его последним спектаклем стала постановка «Судьба одного дома», посвященная победе в Великой Отечественной войне.