Умер актер Виктор Проскурин

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

Как рассказала Хонда, актер скончался 30 июня. «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.

О причинах смерти актера не сообщается.

Виктор Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Блинова в картине «Выйти замуж за капитана». Также снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса», «Пиковая дама». Заслуженный артист РСФСР.