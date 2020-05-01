Умер старейший актер Театра имени Вахтангова Евгений Федоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Уточняется, что заслуженный артист РСФСР скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 96 лет. О месте и дате похорон будет объявлено позже.

Недавно Федоров перенес инсульт, но, несмотря на это, продолжал появляться на сцене. Он принимал участие в постановках «Улыбнись нам, Господи» и «Последние луны».

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина он начал служить в Театре имени Вахтангова. За 80 лет карьеры актер сыграл в таких спектаклях, как «Али-Баба и сорок разбойников», «Государь ты наш, батюшка», «Гамлет», «Дон Жуан и Сганарель», «Король Лир», «Левша», «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта», «Царская охота», «Правдивейшая легенда одного квартала» и «Государь ты наш, батюшка».