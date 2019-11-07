Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля

Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».

«Александр Иванович владел секретом: тревожить души и сердца зрителей. Он обладал высоким актерским мастерством и незаурядным талантом. Активный, принципиальный, интеллигентный — таким его знали и запомнят коллеги. Он пользовался всенародной любовью среди зрителей», — говорится в публикации.

Уточняется, что актер скончался после спектакля «Маленький принц». Ему было 64 года. Похороны состоятся 9 ноября в поселке Салмачи.

Александр Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. В 1979-м он окончил Казанское театральное училище и начал служить в Казанском ТЮЗе. Артист появлялся в сериалах «Неотложка» и «Стилет». Он также снимался в таких картинах, как «Голубка», «Собака» и «Зулейха».

11 октября стало известно, что другой актер Казанского ТЮЗа — Арсений Курченков — умер на сцене во время спектакля «Бал.Бесы». Он был заслуженным артистом Татарстана.