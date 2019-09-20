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Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

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Анатолий Бородин

Российский певец Анатолий Бородин скончался в Краснодаре. Об этом сообщает портал ГТРК «Кубань» в пятницу, 20 сентября.

Заслуженному артисту России было 80 лет. Причина смерти пока не уточняется. Церемония прощания пройдет в краснодарском музыкальном театре «Премьера» 23 сентября.

Анатолий Бородин родился в 1939 году. В армии он служил солистом образцово-показательного оркестра, закончил Ростовское музыкальное училище. С 1968 года служил в Саратовском театре оперетты в Энгельсе, а в 1970-х переехал в Краснодар, где стал солистом-вокалистом местного театра оперетты.

Помимо этого, Бородин снялся в таких фильмах, как «Из жизни Федора Кузькина» Станислава Ростоцкого, «Супермен» Валерия Харченко и «Убийство на "Ждановской"» Суламбека Мамилова.

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