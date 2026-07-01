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18:33, 1 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыто качество закупленного Россией бензина из Индии

Аналитик ФНЭБ Юшков: Индия имеет очень большой опыт производства бензина и нефтепродуктов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images

Закупаемый Россией индийский бензин отвечает по качеству всем требованиям, а сама страна имеет очень большой опыт его производства на экспорт, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Комментарием он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что первые партии индийского автомобильного бензина уже отправлены в Россию, их объем составляет не менее 60 тысяч тонн. Какой именно нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) отправил топливо, не уточняется.

По словам Юшкова, индийское автомобильное топливо ничем не отличается от российского. Он также отметил, что НПЗ страны как раз производят такой бензин, который можно свободно продать в любые страны, в том числе в Европу и США, где существуют высокие требования к его качеству.

«Я думаю, что речь не идет о каком-то прямогонном бензине, низкокачественном. Индия в этом плане — огромный игрок на топливном рынке, у нее выстроены на побережье большие НПЗ как раз-таки для этого бизнеса. Они покупают нефть, в том числе российскую, доставляют туда, перерабатывают и экспортируют полученные нефтепродукты. Поэтому это не тот бензин, который они у себя там внутри потребляют, а продукт экспортно ориентированных предприятий, которые всегда работали на мировой рынок», — объяснил аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. Он не раскрыл, с какими странами проводится обсуждение, но подчеркнул, что сначала стороны должны договориться о цене.

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