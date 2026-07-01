В России высказались об отказе Ирландии от сохранения военного нейтралитета по Украине

Сенатор Джабаров: Европа сошла с ума и пытается продлить агонию Украины

Предложение Ирландии передать Киеву снятые с вооружения бронемашины говорит о безумии Европы, которая пытается продлить агонию властей Украины, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Ирландия предложила поставить Киеву 27 снятых с вооружения легких тактических бронированных машин LTAV (RG Outrider), оснащенных пулеметами, тем самым фактически отказавшись сохранять военный нейтралитет в конфликте на Украине.

«Мне кажется, Европа на самом деле сошла с ума. Они видят, что Украина терпит поражение, и с каждым днем это становится все яснее. Мне кажется, сейчас все идут на любые шаги для того, чтобы продлить агонию этого режима, и как попугаи повторяют друг за другом подобные шаги», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Российская армия успешно наступает на после боя, поэтому попытки президента Украины Владимира Зеленского создать коалицию против России обречены на провал.

Списанные бронемашины сенатор посоветовал отправить в музеи, поскольку на Украине они все равно долго не проживут.

«Я думаю, что этому скоро придет конец, потому что наша армия наступает успешно. Как бы ни пыжился Зеленский, как бы он ни пытался сколотить новую Антанту против России, у него ничего не получится. Поэтому вот эти списанные [бронемашины] пусть они оставят лучше в своих музеях, они все равно проживут очень короткую жизнь на Украине, будут уничтожены, как только там появятся», — добавил Джабаров.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из программы объемом 90 миллиардов евро.