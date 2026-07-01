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14:25, 1 июля 2026Мир

Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине

The Irish Times: Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irish Defence Forces

Ирландия предложила поставить Киеву 27 снятых с вооружения легких тактических бронированных машин LTAV (RG Outrider), оснащенных пулеметами, тем самым фактически отказавшись сохранять военный нейтралитет в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на заявление Минобороны страны.

В ирландском оборонном ведомстве отметили, что ранее Дублин предоставлял Украине только нелетальную помощь — транспортные средства, машины для разминирования и бронежилеты. При этом чиновники подчеркнули, что новое предложение не противоречит политике правительства по поддержке Киева.

Однако Министерство обороны Украины отклонило предложение. «Украина выразила искреннюю благодарность Ирландии. Тем не менее в итоге она отклонила предложение на том основании, что этот тип машин в настоящее время не находится на вооружении ВСУ и, таким образом, потребовал бы организации отдельной системы подготовки, техобслуживания и поставок запчастей», — сообщил представитель ирландского военного ведомства.

Бронемашины LTAV были закуплены Ирландией в 2009 году у южноафриканского подразделения BAE Systems по цене 726 тысяч евро за единицу. Однако из-за частых поломок в ходе эксплуатации в Ливане их применение было сведено к минимуму, а в 2024 году машины окончательно сняли с вооружения.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии разрабатывает план по возвращению украинских беженцев на родину. Дублин, по словам ирландского министра юстиции, внутренних дел и миграции Джима О’Каллагана, прислушивается к украинскому правительству, которое заинтересовано в возвращении своих граждан.

Он добавил, что механизм может включать специальные выплаты для желающих вернуться на Украину.

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