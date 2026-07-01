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18:27, 1 июля 2026Экономика

Возможность закрыть неэффективные компании в России оценили

Новак: Закрыть неэффективные компании в России физически невозможно
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Закрыть неэффективные компании в России физически невозможно. Так оценил перспективы вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Финансового конгресса Центробанка, трансляцию которого ведет пресс-служба регулятора.

По словам представителя кабмина, увеличение производительности труда должно выйти на уровень национальной задачи России. В противном случае рост эффективности и конкурентоспособности экономики невозможен.

«Никаким образом мы не сможем конкурировать и повышать эффективность своей экономики без повышения производительности труда, внедрения современных технологий и так далее», — пояснил вице-премьер.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тем временем констатировала, что за последние три года инвестиции в российской экономике выросли на треть, однако пока они никак не сказываются на производительности труда. «Мы пока не видим, чтобы это вылилось в рост производительности труда, мы как отставали от лидеров, так и отстаем», — добавила она.

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