Артемий Лебедев раскрыл нравящийся ему факт о США

Артемий Лебедев заявил, что ему нравится открытость США относительно секретов страны

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ему нравится политика США открыто рассказывать о различных спецоперациях и тайнах. Об этом он рассказал в ролике, выложенном в «VK Видео».

«Что мне нравится в американцах: они довольно откровенно рассказывают о многих своих событиях, о многих своих тайнах, о разных секретах. Иногда мы довольно быстро узнаем, еще год не прошел, а мы уже знаем всякие разные подробности», — сказал блогер, комментируя статью агентства Bloomberg, в которой утверждалось, что Америка ударила по школе в Иране из-за просчетов разведки.

По его словам, в США открыто публикуются данные о военной деятельности страны, в том числе о неудачах, благодаря чему люди получают много информации. «А что происходит у нас, мы должны только догадываться», — посетовал дизайнер.

Ранее Лебедев выразил мнение, что в США есть культ личности Трампа. Он отметил, что окружение американского президента пытается всячески ему угодить.