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18:39, 1 июля 2026Путешествия

Россиянам назвали запрещенные для провоза в ручной клади в самолете вещи

Гендиректор турагентства «Дотур»: В ручной клади запрещены ацетон и жидкость для розжига
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Space_Cat / Shutterstock / Fotodom

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина назвала россиянам запрещенные для провоза в ручной клади в самолете вещи. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

В первую очередь эксперт напомнила об известных запретах на жидкости (не более 100 миллилитров), вздутые или поврежденные пауэрбанки, Кроме того, не получится взять с собой в салон перцовые баллончики, электрошокеры, средства самообороны (как в ручной клади, так и в багаже на рейсах в России), порох, петарды, бензин, ацетон и жидкость для розжига.

Ранее московский суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов.

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