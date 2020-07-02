Стало известно о состоянии Проскурина перед смертью

Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, в конце мая артист вызывал скорую помощь. Проскурин был госпитализирован с небольшой температурой. Медики поставили предварительный диагноз «бронхопневмония».
Ранее вдова актера Ирина Хонда рассказала, что у артиста была обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). «Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила вдвова, озвучив мнение, что возник недуг из-за курения.
Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет 30 июня.
Виктор Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Блинова в картине «Выйти замуж за капитана». Также снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пиковая дама».