Стало известно о состоянии Проскурина перед смертью

Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, в конце мая артист вызывал скорую помощь. Проскурин был госпитализирован с небольшой температурой. Медики поставили предварительный диагноз «бронхопневмония».

Ранее вдова актера Ирина Хонда рассказала, что у артиста была обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). «Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила вдвова, озвучив мнение, что возник недуг из-за курения.

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет 30 июня.

Виктор Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Блинова в картине «Выйти замуж за капитана». Также снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пиковая дама».

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