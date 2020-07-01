Названа причина смерти актера Виктора Проскурина

Вдова актера Виктора Проскурина назвала причину его смерти. Ирина Хонда в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что у артиста была обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила вдвова, озвучив мнение, что возник недуг из-за курения.

Хонда также отметила, что у актера, как известно, была онкология, но умер он не от нее.

Она поделилась, что после того как артиста привезли в приемный покой, его сразу подключили к аппарату искуственной вентиляции легких и «на какое-то время сохранили жизнь». При этом, как отмечает Хонда, для нее стала неожиданностью скорая смерть мужа. Вдова также рассказала, что коронавируса у Проскурина не было, несмотря на то, что он находился в основной группе риска.

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет 30 июня.

Виктор Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Блинова в картине «Выйти замуж за капитана». Также снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса», «Пиковая дама».

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