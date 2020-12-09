Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер в возрасте 68 лет в Москве. Об этом сообщается на сайте МХАТ имени Горького, в котором актер служил с 1994 года.

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни. Перед смертью Самойлов готовился к двум премьерам в МХАТ имени Горького — спектаклям «Лавр» и «Вишневый сад».

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в семье Владимира Самойлова, народного артиста СССР, лауреата премии Станиславского и двух госпремий Советского Союза, известного по фильмам «Свадьба в Малиновке» и «Секретарь обкома». В 1977-м Самойлов окончил ГИТИС, выступал в театре имени Маяковского, Московском областном театре драмы и Московском областном театре имени Островского.

Помимо театра, Самойлов снимался в кино. Он появился в таких картинах, как «Зимородок», «Романс о влюбленных», «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», «Слуга Государев» и «Скиф». Также актер снялся в сериалах «Солдаты», «След» и «Марш Турецкого».

