Умер режиссер Александр Гордон

Умер советский и российский режиссер, сценарист и актер Александр Гордон. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти кинематографиста не уточняется. Ему было 88 лет.

Александр Гордон родился 26 декабря 1931 года в Москве. После окончания режиссерского факультета ВГИКа он работал в студии «Молдова-фильм», а затем работал на «Мосфильме». Гордон был режиссером таких картин, как «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Схватка в пурге», «Кража», «Футболист», «Выкуп» и «Последняя ночь в раю». Кроме того, он дублировал фильмы Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение». В качестве актера Гордон появлялся в лентах «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет».

Режиссер является отцом писателя и биолога Михаила Тарковского, который родился от брака с Мариной Тарковской — лингвистом и дочерью поэта Арсения Тарковского.