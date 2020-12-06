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В Петербурге после депрессии из-за развода с женой умер режиссер Антон Милочкин

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Кадр из видео на YouTube-канале Милочкина

В Санкт-Петербурге умер театральный режиссер Антон Милочкин. Об этом сообщил критик Павел Руднев на своей странице в Facebook.

«По-дурацки как-то все. Неправильно, хрупко. Нежный, трогательный человек. (...) Тяжело жил, тяжело умер», — написал Руднев.

По данным РЕН ТВ, Милочкин находился в депрессии после развода с женой — в течение месяца он употреблял спиртное, сообщил приятель, который выпивал с ним в квартире. По его словам, режиссер после алкоголя часто падал и мог получить травмы головы, которые могли привести к смерти. Возбуждено уголовное дело.

Уральский драматург Николай Коляда написал в Facebook, что Милочкина убили. По его мнению, к его гибели причастен товарищ, с которым выпивал режиссер, передает РЕН ТВ.

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