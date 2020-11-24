Умер российский создатель клипов Wu-Tang Clan и Ghostface Killah

Умер российский режиссер и создатель клипов Георгий Гаврилов. Об этом сообщается в его Facebook-аккаунте.

«Сегодня в 09:20 утра Георгия Гаврилова не стало», — говорится в посте. Других подробностей не приводится. Известно, что кинематографист скончался в возрасте 60 лет.

Гаврилов был выпускником Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) и Рижской консерватории имени Язепа Витола. За свою карьеру он успел снять более 50 музыкальных видео и поработать с такими звездами, как Дмитрий Маликов, Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, Валерия, Игорь Крутой, группа Bad Balance и Игорь Суханов. Кроме того, клипмейкер сотрудничал с зарубежными артистами. Он создавал видео для Wu-Tang Clan, Ghostface Killah и DMX.

Георгий Гаврилов снял фильмы «Поцелуй в голову», «Шпионские игры: Нелегал» и «Взрывная волна». Он также является режиссером сериалов «Игра», «Отдел», «Агент», «Козленок в молоке» и «Петрович».