Умер актер из фильма «Безумный Макс»

Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн умер в возрасте 73 лет. Об этом в среду, 2 декабря, написал режиссер и сценарист Тед Гейган на своей странице в Twitter.

Информацию о смерти Кияса-Бёрна подтвердил его коллега и друг Брайан Тренчард-Смит. Он написал на своей странице в Facebook, что актер скончался еще вчера, 1 декабря, в больнице. Причина смерти не сообщается.

Актер известен по двум ролям во франшизе «Безумный Макс». В первой части он сыграл Потрошителя, во второй («Дорога ярости») он выступил в роли Несмертного Джо. Также Кияс-Бёрн успел сыграть в сериалах «Моби Дик» и «На краю вселенной» и в ряде австралийских фильмов. Помимо прочего, он играл в театре: с 1968 по 1972 год участвовал в постановках Королевской шекспировской компании («Как вам это понравится», «Доктор Фауст», «Гамлет», «Король Лир», «Много шума из ничего» и другие).