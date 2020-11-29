Стала известна причина смерти Шона Коннери

Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Причины смерти звезды стали известны порталу TMZ, в распоряжении которого оказалось свидетельство о смерти.

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В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

Как рассказал ранее сын актера Джейсон, Коннери «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

О смерти Коннери сообщалось 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.

Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах. Именно там снимался четвертый фильм о суперагенте с лицензией на убийство «Шаровая молния», вышедший на экраны в 1965 году.