Дмитрий Певцов высказался о своей смерти

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал новости о своей смерти в Instagram. Он выложил видеообращение, в котором убедил подписчиков, что с ним все в порядке и он хорошо себя чувствует.

В подтверждение сказанного 57-летний актер продемонстрировал бицепс. «Я не умер! Я жив», — гласит подпись под видео.

В обращении Певцов поблагодарил за внимание к себе желтую прессу и пожаловался на то, что журналисты периодически вбрасывают ложную информацию, чтобы заработать, игнорируя нормы морали. «Значит, я буду жить долго и счастливо назло вам», — добавил артист. В комментариях к публикации подписчики поддержали позицию артиста и пожелали ему хорошего здоровья.

В августе стало известно что актер госпитализирован с пневмонией и проходит лечение в больнице в московской Коммунарке. Тогда же некоторые СМИ заявили, что в реанимации актер впал в кому. Певцов опроверг эту информацию в соцсетях.