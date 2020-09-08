Певцова выписали из «коронавирусной» больницы без коронавируса

Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке. Об этом актер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Певцов поблагодарил весь персонал медицинского учреждения за оказанное ему внимание, когда он находился в больнице. Он отметил, что подобное отношение дорогого стоит. Актер также подчеркнул то, как сложно работать врачам в период эпидемии коронавируса. Он добавил, что из таких людей «гвозди бы делать».

Отмечается, что артисту был поставлен диагноз «пневмония». Ранее тест актера на коронавирус показал отрицательный результат.

О том, что Певцова госпитализировали, стало известно 29 августа. Он попал в больницу через несколько дней после возвращения из Крыма, где он отдыхал с семьей. У актера диагностировали воспаление легких, а также взяли анализ на коронавирус.

30 августа находящийся в больнице в Коммунарке Певцов высказался о своем состоянии: «Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Врачи, в свою очередь, заявили, что оценивают его состояние как средней тяжести. Они диагностировали у актера дыхательную недостаточность.