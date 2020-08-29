Актера Дмитрия Певцова госпитализировали после отдыха в Крыму

Российского актера театра и кино Дмитрия Певцова госпитализировали в Москве. Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, у него подозревают пневмонию и дыхательную недостаточность.

Издание уточняет, что несколько дней назад Певцов выступал в главном храме Вооруженных сил. По данным «Московского комсомольца», актер недавно вернулся из Крыма, где отдыхал вместе с семьей.

Отмечается, что первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось о госпитализации ведущей и свахи из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розы Сябитовой. По ее словам, она находится в больнице со вчерашнего дня. Телеведущая выразила надежду, что у нее не коронавирус.