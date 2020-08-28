Выявлено самое вероятное место заражения коронавирусом на борту самолета

Пассажиры самолета во время авиаперелета подвергаются наибольшему риску заразиться коронавирусом при контакте с загрязненными поверхностями — так, туалетные комнаты на борту являются одними из наиболее вероятных мест подхватить инфекцию. Об этом пишет Mirror.

К такому выводу пришли специалисты медицинского центра Сунчонхян (Soon Chun Hyang) в Корее — согласно результатам их исследования, одна из авиапассажирок заразилась COVID-19 несмотря на то, что все путешественники были распределены по салону лайнера с учетом требований социальной дистанции и использовали защитные респираторы на всем протяжении полета, за исключением приемов пищи и походов в туалет.

Спустя две недели периода изоляции стало известно, что тест одной из туристок на коронавирус показал положительный результат — впоследствии было выявлено, что заразилась она именно на борту воздушного судна.

«Учитывая, что она находилась на самоизоляции в течение трех недель перед полетом и не пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до аэропорта, весьма вероятно, что инфекция передалась во время полета через непрямой контакт с бессимптомным пациентом», — указано в отчете.

11 августа сообщалось, что туристам следует учитывать все возможные риски заражения коронавирусом во время путешествия и внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе с чемоданами. Туристический эксперт предупредил, что твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки — металл, пластик, стекло, — являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции.

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