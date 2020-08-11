Оценен риск заразиться коронавирусом в поездке из-за чемодана

Туристам следует учитывать все возможные риски заражения коронавирусом во время путешествия и внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе с чемоданами. Об этом заявили опрошенные Daily Express специалисты.

Туристический эксперт Майлз Куи (Myles Quee) предупредил, что твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки — металл, пластик, стекло, — являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции: болезнетворные бактерии могут поддерживать там жизнедеятельность в течение 72 часов.

«Пассажирам рекомендуется не прикасаться к поверхностям, на которых может быть активен вирус, (...) и пользоваться службой доставки багажа, чтобы в том числе снизить риск передачи болезни от человека к человеку в процессе ожидания у багажной ленты», — пояснил Куи, посоветовав путешественникам проводить тщательную дезинфекцию чемоданов.

В свою очередь профессор медицины и инфекционных заболеваний в американской клинике Майо Грег Поланд (Greg Poland) подчеркнул, что в первую очередь пассажирам следует заботиться об антисептической обработке рук, нежели чем сумок.

«К потенциальным источникам заражения могут относиться как поверхности, с которыми контактировал носитель инфекции, так и прикосновения ко рту, носу или глазам», — пояснил Поланд. По его словам, путешественникам следует регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.

6 августа авиапассажирам дали советы на случай драки на борту самолета во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется ответственно подходить к выбору противника и других возможных участников конфликта — учитывая, что впоследствии все могут быть помещены на карантин.

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