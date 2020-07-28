Выявлен главный способ защиты от болезней на борту самолета — чтобы максимально обезопасить себя от микробов и инфекций, пассажиру во время авиаперелета следует занять место у окна. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечает издание, считается, что при таком расположении снижается число контактов путешественника с попутчиками, в том числе с теми, кто передвигается по проходу между кресел. Вдобавок в непосредственной близости от сидящего находится только один человек.

«Кресло у окна — лучшее, потому что в районе иллюминаторов самолета циркулирует меньшее количество микробов», — указано в материале. Кроме того, пассажирам, чтобы свести риск подхватить болезнь к минимуму, рекомендуется по возможности не вставать с места и не ходить по салону лайнера в течение всего полета.

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Помимо прочего туристам необходимо помнить о санитарно-гигиенических нормах и предпринимать меры по дезинфекции, в частности, обрабатывать антибактериальными средствами окружающие поверхности — подлокотники, откидные столики, подносы с едой, рамы и стекла иллюминаторов.

25 июля немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете. Она оказалась гораздо ниже, чем принято думать. Опаснее всего для пассажиров оказались моменты посадки и высадки: люди толпятся у дверей, забирают ручную кладь. В то же время вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.

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