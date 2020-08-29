Тест на коронавирус у Певцова дал отрицательный результат

Анализ на коронавирус у актера Дмитрия Певцова отрицательный. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, народный артист России несколько часов назад был доставлен с воспалением легких в «коронавирусную» больницу в Коммунарке. «Надеемся, что все будет хорошо», — сказал он.

Варшавер добавил, что из-за болезни Певцова новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».

Дмитрия Певцова госпитализировали в Москве ранее 29 августа. По данным СМИ, актер недавно вернулся из Крыма, где отдыхал вместе с семьей.