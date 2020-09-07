Директор Певцова рассказал о самочувствии госпитализированного актера

Директор Дмитрия Певцова Евгений Коротаев рассказал о самочувствии госпитализированного актера. Об этом сообщает агентство «Москва» в понедельник, 7 сентября.

По словам Коротаева, артист уже чувствует себя лучше. В ближайшее время его выпишут из больницы. Директор не привел других подробностей о состоянии актера.

О том, что Певцова госпитализировали, стало известно 29 августа. Он попал в больницу через несколько дней после возвращения из Крыма, где он отдыхал с семьей. У актера диагностировали воспаление легких, а также взяли анализ на коронавирус, который оказался отрицательным.

30 августа находящийся в больнице в Коммунарке Певцов высказался о своем состоянии: «Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Врачи, в свою очередь, заявили, что оценивают его состояние как средней тяжести. Они диагностировали у актера дыхательную недостаточность.