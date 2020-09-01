Певцов ответил на сообщения о своей коме

Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, ответил в своем Instagram-аккаунте на сообщения о том, что он якобы впал в кому.

«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится», — заявил артист.

Он рассказал, что его лечение проходит по плану. По его словам, его температура составляет 36,6 градуса, он бодр, самочувствие нормальное.

Также Певцов восхитился больницей в Коммунарке, сравнив ее с космическим кораблем. «Условия потрясающие», — заметил он.

29 августа стало известно о госпитализации Певцова после отдыха в Крыму. Позднее в тот же день директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что анализ на коронавирус у Певцова отрицательный. Варшавер также рассказал, что из-за болезни Певцова новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».