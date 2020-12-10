Раскрыты подробности смерти заслуженного артиста России Самойлова

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер после заражения коронавирусом и госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что первые симптомы заражения COVID-19 актер ощутил 2 ноября. Позже 68-летний Самойлов попал в больницу с пневмонией, а 13 ноября его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О смерти Александра Самойлова стало известно 9 декабря. Представители МХАТ имени Горького, в котором артист выступал с 1994 года, заявили, что он скончался после продолжительной болезни.

Самойлов снялся в таких фильмах, как «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», а также в сериалах «Глухарь», «След» и «Марш Турецкого».