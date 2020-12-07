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Умер актер из сериала «Твин Пикс»

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Дэвид Л. Лэндер
Дэвид Л. Лэндер
Фото: Globallookpress.com

Умер американский актер Дэвид Л. Лэндер. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что артист из сериала «Твин Пикс» скончался вечером 4 декабря в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Ему было 73 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом — с этой болезнью актер боролся последние 37 лет.

Дэвид Л. Лэндер родился 22 июня 1947 года. Он решил стать актером, когда ему было 10 лет, однако на протяжении жизни успел попробовать себя в качестве музыканта, а также искал таланты для бейсбольных команд Anaheim Angels и Seattle Mariners. Кроме того, он был активистом и регулярно выступал на конгрессах, посвященных борьбе с рассеянным склерозом.

Актер прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Очень страшное кино», «Твин Пикс», «Кто подставил кролика Роджера», «Сабрина — маленькая ведьма», «Чудеса на виражах», «Женаты и с детьми» и «Рождество с неудачниками».

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