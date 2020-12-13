Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Смерть музыканта в воскресенье, 13 декабря, РБК подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

«К большому сожалению, это правда», — сообщила она. По словам собеседницы издания, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. В настоящее время, уточнила она, вся информация о произошедшем уточняется.

Ранее о смерти Сапунова также написало издание «Бизнес Online» со ссылкой на анонимный источник. В качестве возможной причины он называл остановку сердца.

Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Также принимал участие в таких групах, как «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова», «Трио: Романов — Сапунов — Кобзон».

13 декабря также стало известно о смерти американского музыканта, легенды кантри 86-летнего Чарли Прайда. Причиной смерти артиста стали осложнения после коронавируса.