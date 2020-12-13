Раскрыты подробности смерти музыканта группы «Воскресение» Андрея Сапунова

Вокалист и гитарист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался по дороге в больницу. Подробности смерти музыканта раскрыл Telegram-канал Mash.

По его данным, Сапунову стало плохо утром 13 декабря. Ему вызвали скорую, врачи экстренно погрузили музыканта в реанимобиль, однако спасти его не удалось. Сапунов умер на подъезде к приемному отделению. Попытки реанимации оказались безуспешными.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Также принимал участие в таких группах, как «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова», «Трио: Романов — Сапунов — Кобзон».