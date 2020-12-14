Умер оперный певец Владимир Кравцов

Оперный певец, заслуженный артист РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кравцов умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

Артист скончался 13 декабря. О дате и месте прощания с ним будет объявлено позднее.

«Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича», — отмечается в сообщении театра.

Владимир Кравцов был призван на фронт в возрасте 18 лет. Он участвовал в освобождении городов Польши, форсировании реки Одер и дошел до Берлина. После войны начал карьеру певца в хоре Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова.

В 1958 году после окончания Московской консерватории и работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко Кравцов пришел в Кировский (ныне Мариинский) театр. В Мариинке артист проработал почти четверть века. Певец также неоднократно выступал на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу.