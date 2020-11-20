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Умер заслуженный художник России Исмагилов

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Фото: Depositphotos

Умер заслуженный художник России, генеральный директор пермского «Дома художника», бывший председатель пермского отделения Союза художников России Равиль Исмагилов. Об этом сообщило на своей странице в Facebook местное отделение Союза художников.

Исмагилов скончался в Перми 19 ноября из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Месяц назад, 28 октября, художник отметил 80-летний юбилей.

«19 ноября в Перми еще одна невосполнимая утрата. Ушел из жизни... Равиль Исмагилов — художник монументалист, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства и витража, общественный деятель», — сообщили на странице пермского Союза художников России. По словам коллег, он был «очень хорошим человеком, творцом, не умеющим отдыхать, другом, готовым всегда прийти на помощь».

Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми. Окончил Ленинградское высшие художественно-промышленные училище имени Мухиной (сейчас — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица). Начал творческую деятельность в 1970-х годах.

Более 20 лет занимался оформлением интерьеров общественных зданий в Перми, среди которых арбитражный суд, театр юного зрителя, Соборная мечеть, хореографическое училище и гостиница «Урал». Рисовал портреты известных пермских деятелей, а также пейзажи Пермского края.

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