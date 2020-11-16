Умер легендарный актер индийского кино

Умер Сумитра Чаттерджи, легендарный актер индийского кино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист скончался в воскресенье, 15 ноября. По информации издания, у него были осложнения, вызванные коронавирусом.

Чаттерджи заразился COVID-19 в октябре. После положительного результата теста актер был госпитализирован.

Сумитра Чаттерджи родился 19 января 1935 года в Калькутте, Индия. До 959 года работал диктором на радио. За свою жизнь исполнил более 200 ролей в индийских фильмах. Прославился благодаря сотрудничеству с индийским режиссером Сатьяджитом Раем, лаурета премии «Оскар». Известен благодаря таким картинам как «Мир Апу», «Богиня», «Снова в лесу», «Чарулота» и «Трус».

В 2012 году Чаттерджи был удостоен премии имени Дадасахеба Фальке, высшей награды Индии, за выдающийся вклад в рост и развитие индийского кино. В 2017-м артист стал первым индийцем, награжденным Орденом искусств и литературы — ведомственная награда французского Министерства культуры.