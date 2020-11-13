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Умер заразившийся COVID-19 российский художник-концептуалист

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Иван Чуйков
Иван Чуйков
Фото: Валерий Леденев / Wikimedia

Иван Чуйков, российский художник-концептуалист, заразившийся COVID-19, умер. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти художника агентству рассказал Владимир Овчаренко, основатель галереи Ovcharenko. В январе 2021 года он запланировал открыть выставку памяти художника.

Чуйков скончался 11 ноября в возрасте 85 лет. 10 ноября дочь художника Евгения Чуйкова на своей странице в Facebook рассказала, что у ее отца COVID-19 и он подключен к ИВЛ.

«Чуйков — великий художник. Величие его будет передаваться из поколения в поколение», — отметил Овчаренко. По мнению основателя галереи, Чуйков представлял «идеальный образец для подражания молодому поколению художников».

Выставку в память о нем Овчаренко анонсировал на 19 января. «Проект называется "И прекрасный вид из окна", мы представим лучшие работы замечательного художника», — пообещал он.

Иван Чуйков родился 22 мая 1935 года в Москве. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Первая выставка художника состоялась в 1957 году в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Москве. С 1976 года участвовал в выставках неофициального искусства. Был участником группы «Сретенского бульвара».

Работы Чуйкова хранились в коллекциях Центра Помпиду в Париже и Художественного музея Зиммерли в Нью-Джерси. В последние годы художник жил и работал в Москве и Кельне (Германия).

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