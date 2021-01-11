Умер лидер культовой группы из Ленинградского рок-клуба

Автор и исполнитель песен, лидер культовой ленинградской рок-группы «Выход» Сергей Селюнин скончался на 63-м году жизни. Об этом рассказал арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев «Нашему радио».

«Силя [Сергей Селюнин] все. Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно», — сообщил Ноздрев. Он также отметил, что причиной смерти была не коронавирусная инфекция.

Селюнин начал сочинять песни в конце 1970-х годов. В марте 1982-го в Ленинградском рок-клубе состоялся дебют «Выхода» в одном концерте с «Кино» и «Странными играми». Летом того же года был записан первый альбом коллектива. В 1988 году после переезда в Москву Селюнин собрал новый состав. В 1989-м он сотрудничал с музыкантами «Аквариума» при записи совместного альбома «Аквариум и Силя». Всего в дискографии «Выхода» около двадцати альбомов. Наиболее известными песнями группы считаются «Не могу кончить», «День Большой Осы», «Пионеры» и «Танцуй, зомби».