Умер режиссер «И целого мира мало» и «Хроник Нарнии»

Британский режиссер Майкл Аптед, снявший девятнадцатый фильм бондианы «И целого мира мало» и ленту «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Гильдии режиссеров Америки, президентом которой кинематографист являлся с 2003-го по 2009 год.

Причина смерти режиссера не уточняется.

Аптед прославился благодаря серии документальных фильмов Up («Вверх»), в которых с 1964 года следил за судьбами 14 британцев. Картины серии выходили с периодичностью в семь лет. Кинематографист также выступил продюсером схожего российского проекта «Рожденные в СССР», который стартовал в 1990-м.

Майкл Аптед снял такие документальные фильмы, как «Покорители волн» и «Гориллы в тумане». Помимо этого, он выступил режиссером лент «С меня хватит», «Громовое сердце», «Парк Горького» и «Агата», а также сериалов «Рим», «Родословная», «Мастера секса» и «Рэй Донован».