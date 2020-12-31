Умер звезда фильмов про Анжелику Робер Оссейн

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление семьи артиста.

Оссейна госпитализировали в больницу после заражения коронавирусом, сообщила его вдова Кэндис Пату. По ее словам, смерть наступила из-за проблем, связанных с дыханием. В среду, 30 декабря, актеру исполнилось 93 года.

Робер Оссейн сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении, а также выступил в качестве режиссера и сценариста приблизительно в 20 лентах. Одной из самых известных его работ была роль графа Жоффрея де Пейрака в киносаге «Анжелика — маркиза ангелов».