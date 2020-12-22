Умер актер фильма «Банда аутсайдеров» Клод Брассер

Умер французский актер Клод Брассер. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Двукратный лауреат премии «Сезар» скончался в возрасте 84 лет. Причина его смерти не уточняется, однако в публикации указано, что коронавирус не имеет никакого отношения к случившемуся. Брассера похоронят рядом с отцом на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Артист был сыном актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае. Он занимался не только кино, но и автоспортом. В 1960-х годах звезда фильма «Банда аутсайдеров» состоял в национальной сборной Франции по бобслею.

За свою жизнь актер сотрудничал с такими известными режиссерами, как Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Клод Пиното. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Бум», «Попробуй подкати», «И слоны бывают неверны», «Глаза без лица», «Ужин», «Война полиций» и «У каждого свой шанс».

5 ноября стало известно о смерти французского актера Клода Жиро. Исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера в серии кинофильмов об Анжелике скончался на 85-м году жизни.