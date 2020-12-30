Актер из «Цельнометаллической оболочки» и «Супермена 2» умер от пневмонии

Британский актер Маркус Д'Амико, известный по ролям в фильмах «Цельнометаллическая оболочка» и «Супермен 2», умер от пневмонии в возрасте 55 лет. Об этом сообщает Variety.

Д'Амико скончался в собственном доме в Оксфордшире в Англии 16 декабря. Его сестра Мелисса сообщила прессе о смерти брата 29 декабря.

Главной ролью в карьере Д'Амико стал Майкл Толливер по прозвищу Мышь из мини-сериала «Городские истории» 1993 года. Шоу было поставлено по романам Армистеда Мопина о колоритных персонажах ЛГБТ-сообществе Сан-Франциско и стало одним из первых популярных телепроектов о гей-культуре.

Д'Амико также был известен ролью одержимого мастурбацией солдата по прозвищу Хэнд Джоб из «Цельнометаллической оболочки» Стэнли Кубрика. Артист появлялся в таких сериалах, как «Алиенист» и «Семейное дело», сыграл небольшую роль в «Супермене 2».

Ранее в декабре из жизни ушел двукратный лауреат премии «Сезар», французский актер Клод Брассер.

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