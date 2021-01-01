Умер актер из сериала «Доктор Кто»

Английский актер Марк Иден скончался в возрасте 91 года в пятницу, 1 января. Об этом сообщил его агент, передает The Sun.

«Он умер мирно, в больнице, сегодня утром, 1 января 2021 года. Марк некоторое время жил с болезнью Альцгеймера, а в ноябре его госпитализировали», — отметил он.

Иден, который известен по роли Алана Брэдли в сериале «Доктор Кто», родился в 1928 году. Его карьера продлилась более 50 лет. За это время он успел появиться в таких фильмах и сериалах, как «Угловая комната», «Святой», «Проклятие темно-красного алтаря», «Иисус из Назарета», «Профессионалы», «Пуаро», «Катастрофа».

Накануне сообщалось, что французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94-м году жизни. Оссейна госпитализировали в больницу после заражения коронавирусом, сообщила его вдова Кэндис Пату. По ее словам, смерть наступила из-за проблем, связанных с дыханием.