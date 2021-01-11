Умер актер Джон Райли

Американский актер Джон Райли умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает New York Post.

Причина смерти не уточняется.

В США Райли наиболее известен по сериалу «Главный госпиталь», одной из самых продолжительных американских мыльных опер. Артист играл в телешоу с 1984-го по 1995-й год, также появившись в эпизодах в 2008-м и 2013 году. Отмечается, что из-за популярности Джона Райли американский артист со схожим именем Джон Кристофер Райли («Чикаго», «Банды Нью-Йорка») попросил режиссеров во избежание путаницы указывать его в титрах как Джона Си Райли.

Джон Райли также появился в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз 90210», «Китайский городовой», «Страсть», «Кто здесь Босс?», «Династия», «Смертельная битва: Завоевание» и «Мелроуз Плейс».

Ранее сообщалось о смерти британского режиссера Майкла Аптеда, снявшего девятнадцатый фильм бондианы «И целого мира мало» и ленту «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». Ему было 79 лет.