Умерла мать актера Алексея Панина

Редактор издательства «Наука» Татьяна Власова, мать российского актера Алексея Панина, скончалась 5 января. Об этом сообщает «Дни.ру».

Как уточняет «СтарХит» со ссылкой на анонимный источник, Власова умерла из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с покойной пройдет в ближайшие дни. Собеседник портала заявил, что Панин, проживающий в испанском городе Торревьеха с дочерью Анной, вскоре прибудет в Москву на похороны.

Сам артист никак не комментировал эти сообщения.

В октябре 2020 года стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, вдовы режиссера Сергея Бондарчука и матери Федора Бондарчука. Ей было 93 года. В сентябре в возрасте 98 лет умерла Жаклин Сталлоне, мать голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне.

